В ДНР подсчитали количество обстрелов региона со стороны ВСУ

Донецкая народная республика за прошедшие сутки, 3 мая, 21 раз подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела — на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении», — указано в подсчетах СЦКК.

Всего за сутки украинские войска выпустили по региону 67 снарядов различного калибра и типа. Данных о пострадавших в результате обстрелов нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке.

Он отметил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.

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