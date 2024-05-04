Срок «жизни» бригады какой-либо из стран НАТО против подразделений Вооруженных сил России составляет примерное три дня — после этого натовское подразделение придется выводить на переформирование. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Таким образом Риттер прокомментировал планы Германии разместить в Литве дополнительную бригаду собственных Вооруженных сил для того, чтобы обеспечить безопасность прибалтийской страны. Риттер считает, что даже этот шаг продлит оборону Литвы на срок не более трех дней. Кроме того, Риттер раскритиковал сроки, за которые Германия будет готова защищать Литву — не ранее 2027 года.

«Три года на создание целой бригады! Так может только государство-неудачник. Если бы Германия была серьезной военной державой, она бы уже завтра выделила такое подразделение и отправила в Литву, сказав: «Мы готовы»», — считает Риттер.

При этом бывший американский разведчик признал, что у США в этом плане дела обстоят не лучше, но по причине того, что американские подразделения разбросаны по всему миру.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину.

Ранее Reuters повторно опубликовало статью с заявлением Кэмерона про удары ВСУ по России.