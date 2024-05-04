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США дополнительно передадут Украине оружие против глушения GPS

Пентагон выделяет $23,5 млн на оружие против глушилок GPS-сигнала на Украине

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Reuters

Пентагон выделяет $23,5 млн на оружие против глушилок GPS-сигнала на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

«Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — сообщается в заявлении Пентагона.

Оружие увеличенной дальности предполагается поставлять в комплекте с артиллерийскими установками. Система предполагает точечное наведение на станции установки помех GPS-сигнала, которые применяются для затруднения работы навигации — в том числе дронов.

До этого стало известно, что доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель.

В публикации газеты The New York Times говорится, что часть вооружения, которая входит в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как о нем объявили власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.

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Операция на Украине
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