Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые вырастили мини-плаценты, чтобы заразить их паразитами

Cell Systems: органоиды плаценты позволили изучить осложнения при беременности

close
100%
Shutterstock

Британские ученые из Института Сегнера при Кембриджском университете впервые создали живые мини-плаценты для изучения острых инфекций. Подобные заражения могут привести к серьезным осложнениям при беременности вплоть до потери плода. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Systems.

В своей работе команда использовала органоиды — упрощенные копии человеческих органов, выращенные в лаборатории в емкостях с питательным раствором.

Исследователи заразили мини-плаценты паразитами Plasmodium falciparum и Toxoplasma gondii, вызывающими малярию и токсоплазмоз, а также бактерией Listeria monocytogenes — возбудителем листериоза.

Плацента действует как селективный барьер между матерью и развивающимся плодом во время беременности, то есть пропускает одни вещества, например питательные вещества, и блокирует другие, например, вредные микробы и токсины. Это важно, поскольку на ранних стадиях беременности иммунная система плода только начинает созревать.

Однако T. gondii и L. monocytogenes могут незаметно проникать через плаценту, тогда как P. falciparum способны прикрепляться к ней. Ученые до сих пор не до конца понимают, как эти инфекции в конечном итоге приводят к осложнениям беременности.

Команда обнаружила, что все три патогена также могут инфицировать так называемые клетки Хофбауэра — иммунные тела, поглощающие патогены. Например, T. gondii может прятаться в них, чтобы обойти иммунную систему и путешествовать по телу плода.

По всем направлениям инфекции вызывали воспаление в плаценте, которое нарушало важные функции. Это означает, что некоторые осложнения беременности могут быть побочным эффектом этой воспалительной реакции, сообщили ученые.

Хотя иммунный ответ по-прежнему имеет решающее значение для борьбы с инфекцией, авторы исследования предполагают, что теоретически можно разработать новые лекарства для подавления этого неконтролируемого воспаления и, таким образом, предотвращения нарушений в развитии плода.

Ранее ученые вырастили мини-кишечник, чтобы заразить его раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами