Трамп пообещал рассмотреть предложение Oracle о покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен изучить вопрос по сделке компаний Oracle и TikTok совметсно с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном, передает РИА «Новости».

По словам американского лидера, в скором времени будет принято решение по этой сделке.

«Я слышал, что они очень близки к сделке. Вместе с Ларри Элисоном и Oracle мы рассмотрим сделку с TikTok», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

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