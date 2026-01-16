Размер шрифта
Религиовед назвал гадания богопротивной практикой

Религиовед Силантьев: верующие люди не должны заниматься магией
Виталий Тимкив/РИА Новости

Гадание является богопротивной практикой, а верующие люди не должны прибегать к магии. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед Роман Силантьев.

По его словам, любые формы гаданий противоречат религиозным убеждениям, поскольку связаны с магическими практиками, которые не принимаются верующими. Эксперт также отметил, что распространенные обычаи гадать в сочельник перед Рождеством или Крещением не имеют подлинных исторических корней и являются искусственно сформированными традициями.

Силантьев подчеркнул, что в советский период отдельные случаи гаданий пытались представить как устойчивую систему народных обрядов, что способствовало их популяризации и закреплению в массовом сознании.

После православного Рождества, который отмечается 7 января, в народной культуре начинаются Святки — период, продолжающийся до Крещения 19 января. Согласно поверьям, именно в это время принято гадать, в том числе в крещенский сочельник. Однако, как подчеркнул религиовед, такие обычаи не имеют отношения к истинной религиозной традиции.

Настоятель храма святителя Иннокентия в Екатеринбурге, иерей Илия Александров, дал совет желающим погадать в разгар Святок. Священник высказался против святочных гаданий и рекомендовал тем, кто все же хочет узнать свою судьбу, гадать на «книжках про ад». В качестве примера он упомянул поэму «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте, а также «Божественную комедию» Данте Алигьери.

Ранее казанский священник Ермолин объяснил, почему для попадания в рай одних только добрых дел недостаточно. 

