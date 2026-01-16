Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки дронов на регион

Во время массированной ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его данным, за ночь над территорией области силы противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона. В ходе атаки были повреждены фасады двух многоквартирных домов, один из которых на данный момент еще не заселен. Погибших нет, пострадавшим оказали медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Также обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время все экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах происшествий, проводится оценка нанесенного материального ущерба.

Как сообщили в Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 106 украинских беспилотников над девятью регионами страны. Помимо Рязанской области, 44 дрона сбили над Белгородской областью.

Кроме того, по 11 беспилотников силы ПВО уничтожили над Ростовской и Воронежской областями. Семь аппаратов сбили в небе над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.