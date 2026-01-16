Размер шрифта
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки дронов на регион

Малков: в Рязанской области при атаке БПЛА повреждены фасады двух домов
Во время массированной ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его данным, за ночь над территорией области силы противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона. В ходе атаки были повреждены фасады двух многоквартирных домов, один из которых на данный момент еще не заселен. Погибших нет, пострадавшим оказали медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Также обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время все экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах происшествий, проводится оценка нанесенного материального ущерба.

Как сообщили в Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 106 украинских беспилотников над девятью регионами страны. Помимо Рязанской области, 44 дрона сбили над Белгородской областью.

Кроме того, по 11 беспилотников силы ПВО уничтожили над Ростовской и Воронежской областями. Семь аппаратов сбили в небе над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

