Российские силы уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Вооруженные Силы России (ВС РФ) ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Новость дополняется.
