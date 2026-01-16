Российские силы уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

МО: ВС РФ авиабомбами уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

Вооруженные Силы России (ВС РФ) ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Новость дополняется.