Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка будет отбывать наказание в РФ
Shutterstock/FOTODOM

Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали из Китая в РФ для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел российского посольства в КНР.

«Лопатина была передана в Российскую Федерацию и помещена в исправительную колонию общего режима», — сообщает агентство.

Как отмечается, жительница Хабаровска Марина Лопатина, 1973 года рождения, была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотических средств. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть Китая.

Позже наказание Лопатиной было смягчено сначала до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. В материалах дела указано, что она дала письменное согласие на этапирование в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Также в деле присутствует официальное согласие КНР и Российской Федерации на передачу и прием осужденной Лопатиной.

До этого суд Гонконга признал бывшего владельца таблоида Apple Daily, экс-медиамагната Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения дела о нарушении закона о национальной безопасности. Теперь Лаю грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Ранее Шойгу заявил о тенденции к ликвидации наркопроизводства в Афганистане.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634291_rnd_1",
    "video_id": "record::c02e8a04-6ab6-4d00-91cd-3cba2025c18b"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+