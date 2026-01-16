Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка будет отбывать наказание в РФ

Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали из Китая в РФ для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел российского посольства в КНР.

«Лопатина была передана в Российскую Федерацию и помещена в исправительную колонию общего режима», — сообщает агентство.

Как отмечается, жительница Хабаровска Марина Лопатина, 1973 года рождения, была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотических средств. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть Китая.

Позже наказание Лопатиной было смягчено сначала до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. В материалах дела указано, что она дала письменное согласие на этапирование в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Также в деле присутствует официальное согласие КНР и Российской Федерации на передачу и прием осужденной Лопатиной.

