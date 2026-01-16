Пенсионерка пытается отсудить квартиру у ветерана СВО по «схеме Долиной»

В Вологодской области 23-летний ветеран СВО может лишиться квартиры, которую купил у пенсионерки, женщина заявила, что ее обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина, лишившийся в зоне СВО руки и ноги, попросил мать приобрести ему квартиру с подходящей планировкой. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру за 2,5 миллиона рублей, которую продавала пенсионерка. Сделка была оформлена, деньги переданы продавцу.

Хозяйка недвижимости, по словам стороны покупателя, обещала освободить жилье и сняться с регистрации в течение двух недель. Однако вместо этого она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и сейчас через суд пытается оспорить сделку. Ветеран, который до сих пор находится на реабилитации в госпитале, опасается, что после выписки может остаться без жилья.

