Общество

Пенсионерка пытается отсудить квартиру у ветерана СВО по «схеме Долиной»

Baza: в Вологодской области пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО
Telegram-канал Baza

В Вологодской области 23-летний ветеран СВО может лишиться квартиры, которую купил у пенсионерки, женщина заявила, что ее обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина, лишившийся в зоне СВО руки и ноги, попросил мать приобрести ему квартиру с подходящей планировкой. Женщина выбрала трехкомнатную квартиру за 2,5 миллиона рублей, которую продавала пенсионерка. Сделка была оформлена, деньги переданы продавцу.

Хозяйка недвижимости, по словам стороны покупателя, обещала освободить жилье и сняться с регистрации в течение двух недель. Однако вместо этого она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и сейчас через суд пытается оспорить сделку. Ветеран, который до сих пор находится на реабилитации в госпитале, опасается, что после выписки может остаться без жилья.

До этого омская пенсионерка разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по «схеме «Долиной»». В день, когда судебные приставы должны были обеспечить ее выезд, женщина устроила в квартире погром. Она вырвала электропроводку и вентиляцию, сорвала обои и разбила кафель.

Ранее обманутая мошенниками россиянка пришла в налоговую и потребовала вернуть деньги.

