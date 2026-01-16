Размер шрифта
Россиянам рассказали, как отличить оригинальный сертификат от контрафакта

В «Лемана ПРО» призвали проверять QR-коды при покупке товаров из-за контрафакта
Shutterstock

Россиянам нужно сделать пять шагов для того, чтобы отличить оригинальный товар от контрафакта, сказала «Газете.Ru» директор по качеству «Лемана ПРО» Юлия Кочнева.

«Во-первых, для детских игрушек, мебели, сложно-технической продукции, текстиля и ряда других категорий действуют обязательные требования по безопасности. Чтобы убедиться, что товар соответствует нормам, попросите у продавца разрешительный документ — сертификат или декларацию. Обычно на нем есть QR-код, по которому можно перейти на страницу документа в реестре Росаккредитации. Если QR-кода нет, проверьте документ по его уникальному номеру на сайте Росаккредитации. Обратите внимание на статус: действующие документы, как правило, отмечены зеленой галочкой», — отметила Кочнева.

По ее словам, также важно сверить характеристики товара на упаковке и ценнике с данными в документе — наименование, изготовителя, состав и другие ключевые параметры. Покупать такие товары лучше в крупных проверенных магазинах: там поставщики обязаны предоставлять подтверждающие документы, предупредила Кочнева.

Во-вторых, для части товаров стоит проверить маркировку «Честный знак», сказала Кочнева. Она пояснила, что это государственная система цифровой маркировки и прослеживания, которая помогает убедиться в подлинности и снижает риск контрафакта. Проверить можно через официальное приложение: нужно отсканировать Data Matrix-код на упаковке, после чего в приложении отобразится статус товара и подтверждение, что он найден в системе и промаркирован, уточнила Кочнева. По ее словам, дополнительный плюс — фиксация срока годности: после его истечения касса может ограничить продажу.

В-третьих, товар можно проверить в специализированной лаборатории производителя или ретейлера, сказала эксперт.

В-четвертых, по возможности, осмотрите покупку на месте: убедитесь, что все элементы на месте, нет повреждений корпуса и упаковки. Электроприборы стоит проверить на целостность проводов и, если есть возможность, протестировать в зоне подключения в магазине.

В-пятых, перед использованием прочтите инструкцию и соблюдайте правила эксплуатации, рекомендовала Кочнева. Если после покупки обнаружились дефекты, товар можно вернуть продавцу, заключила Кочнева.

Ранее россиянам объяснили, как определить подделку на маркетплейсах.
 
