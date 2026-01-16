Россиянам рассказали, как отличить оригинальный сертификат от контрафакта

Россиянам нужно сделать пять шагов для того, чтобы отличить оригинальный товар от контрафакта, сказала «Газете.Ru» директор по качеству «Лемана ПРО» Юлия Кочнева.

«Во-первых, для детских игрушек, мебели, сложно-технической продукции, текстиля и ряда других категорий действуют обязательные требования по безопасности. Чтобы убедиться, что товар соответствует нормам, попросите у продавца разрешительный документ — сертификат или декларацию. Обычно на нем есть QR-код, по которому можно перейти на страницу документа в реестре Росаккредитации. Если QR-кода нет, проверьте документ по его уникальному номеру на сайте Росаккредитации. Обратите внимание на статус: действующие документы, как правило, отмечены зеленой галочкой», — отметила Кочнева.

По ее словам, также важно сверить характеристики товара на упаковке и ценнике с данными в документе — наименование, изготовителя, состав и другие ключевые параметры. Покупать такие товары лучше в крупных проверенных магазинах: там поставщики обязаны предоставлять подтверждающие документы, предупредила Кочнева.

Во-вторых, для части товаров стоит проверить маркировку «Честный знак», сказала Кочнева. Она пояснила, что это государственная система цифровой маркировки и прослеживания, которая помогает убедиться в подлинности и снижает риск контрафакта. Проверить можно через официальное приложение: нужно отсканировать Data Matrix-код на упаковке, после чего в приложении отобразится статус товара и подтверждение, что он найден в системе и промаркирован, уточнила Кочнева. По ее словам, дополнительный плюс — фиксация срока годности: после его истечения касса может ограничить продажу.

В-третьих, товар можно проверить в специализированной лаборатории производителя или ретейлера, сказала эксперт.

В-четвертых, по возможности, осмотрите покупку на месте: убедитесь, что все элементы на месте, нет повреждений корпуса и упаковки. Электроприборы стоит проверить на целостность проводов и, если есть возможность, протестировать в зоне подключения в магазине.

В-пятых, перед использованием прочтите инструкцию и соблюдайте правила эксплуатации, рекомендовала Кочнева. Если после покупки обнаружились дефекты, товар можно вернуть продавцу, заключила Кочнева.

Ранее россиянам объяснили, как определить подделку на маркетплейсах.