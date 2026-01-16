Россиянам напомнили об единовременной выплате по накопительной пенсии

Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2026 году составит чуть более 68 тыс. рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист и эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

По ее словам, на получение такой выплаты смогут рассчитывать граждане, которые в 2026 году приобретут право на накопительную пенсию и оформят ее. Речь идет о женщинах в возрасте 55 лет и мужчинах 60 лет. При этом обязательным условием является то, что рассчитанная ежемесячная выплата не должна превышать 10% прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, сумма ежемесячного платежа не может быть выше 1 628,8 рубля.

Эксперт отметила, что выплата не покрывает базовые потребности человека, однако ее размер может измениться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста.

Узнать, есть ли право на получение средств единовременно, можно, запросив выписку из лицевого счета в Социальном фонде России. Это возможно сделать через портал Госуслуг, сайт СФР, а также лично — в МФЦ или негосударственном пенсионном фонде, если накопления были туда переведены. Для расчета выплаты сумму накоплений делят на ожидаемый период выплат, который в 2026 году составляет 270 месяцев.

Право на единовременную выплату сохраняется и у граждан, которые перевели средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист пояснила, что многие НПФ и банки активно привлекали предпенсионеров, убеждая их переводить деньги из обязательной пенсионной системы в ПДС, где срок выплат значительно короче — пять лет вместо 22,5.

Однако Глухова подчеркнула, что при переводе накоплений в ПДС эти средства не считаются взносами, дающими право на налоговые льготы и государственное софинансирование. Поэтому, по ее мнению, более рационально получить деньги единовременно и при желании внести их в программу уже как добровольный взнос.

Эксперт напомнила, что минимальная сумма для получения господдержки по ПДС составляет 2 тыс. рублей, а максимальный взнос, с которого можно получить налоговый вычет, — 400 тыс. рублей.

В заключение экономист посоветовала использовать полученные деньги не на текущие расходы, а с финансовой выгодой — например, направить их на погашение кредитов с высокой процентной ставкой или инвестировать на вкладе, накопительном счете либо вложить в ценные бумаги и паи инвестиционных фондов.

