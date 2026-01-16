В Рязанской области обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия

В Рязанской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки украинских беспилотников в регионе повреждены фасады двух многоэтажных домов. Малков отметил, что в ходе обстрела пострадали два человека — им оказана амбулаторная помощь.

16 января Telegram-канал Baza писал, что один из дронов врезался в жилое многоэтажное здание в Рязани.

По данным Минобороны России, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов было перехвачено в Белгородской области — там сбили 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над Рязанской областью. По 11 дронов российские военные ликвидировали в Ростовской и Воронежской областях.

Кроме того, семь БПЛА были сбиты над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над территорией Крыма, а также над Орловской и Липецкой областями.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.