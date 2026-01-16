Размер шрифта
В Новосибирске раскрыли схему легализации «бесхозных» квартир

МВД: в Новосибирске мошенники незаконно легализовали жилье на 39 млн 
В Новосибирске в суд направили дело предполагаемой преступной группы, легализовавшей недвижимость на сумму свыше 39 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следствие завершило расследование уголовного дела, в рамках которого фигурантам вменяют 29 эпизодов мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным правоохранительных органов, организатором схемы стал 63-летний житель Новосибирска, который в 2019 году создал преступную группу из трех знакомых — мужчины и двух женщин.

Как установили следователи, злоумышленник находил сведения о квартирах, которые не были своевременно приватизированы. При этом их владельцы к тому моменту уже скончались и не оставили наследников или завещаний. После этого он подделывал документы, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимость, а его сообщники подыскивали подставных лиц, на которых оформляли жилье.

Таким образом участники группировки незаконно получили права на 14 квартир в Новосибирске и Новосибирском районе. Большую часть этой недвижимости — 12 объектов — они перепродали третьим лицам. В итоге на фигурантов вышли сотрудники уголовного розыска областного главка МВД в 2024 году. Общий материальный ущерб по делу превысил 39 млн рублей.

Материалы передали в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее в Курске женщина продала три квартиры ради возлюбленного из интернета.
 
