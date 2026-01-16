Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Дилан Строум и Райан Леонард. Форвард Александр Овечкин отметился голевой передачей.

У «Шаркс» шайбы забросили Зак Остапчук, Коллин Граф и Павол Регенда. Российский защитник Дмитрий Орлов реализовал результативную передачу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

