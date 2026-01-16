Размер шрифта
ВСУ перебросили к фронту на Днепропетровщине резервы элитного подразделения БПЛА

ВСУ перебросили в Днепропетровщину элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра»
Inna Varenytsia/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на границу Днепропетровской и Запорожской областей резервные силы элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра», — сказал чиновник.

До этого Кимаковский сообщил, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области.

Накануне сообщалось, что в районе Гуляйполя Запорожской области российский военный с позывным Кащей в ходе разведки боем поджег укрытие противника трофейным огнеметом «Шмель» и захватил командный пункт.

13 января в Минобороны РФ объявили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.

