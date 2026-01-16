НАТО насобирало чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

РИА: страны НАТО в общей сложности направят в Гренландию около 30 военных

Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить в Гренландию чуть более 30 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подсчитало агентство, в ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдата. Всего о своем желании отправить военных на остров заявили семь стран Европы — самые многочисленные группы прибудут из Франции и Германии, уточняет РИА.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Белом доме анонсировали встречи США и Дании по Гренландии каждые две-три недели.