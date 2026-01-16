Размер шрифта
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в США

В НХЛ надеются, что Овечкин продолжит карьеру в лиге
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн надеется, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще сыграет в дальнейших сезонах. Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

«Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — сказал Беттмэн.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе».

