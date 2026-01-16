Размер шрифта
И.о. президента Венесуэлы высказалась об отношениях с Россией

Делси Родригес: Венесуэла имеет право на отношения с Россией и Китаем
Venezuela'S Presidency/Global Look Press

Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, Россией, Кубой и Ираном, а также с другими народами мира. Об этом сказала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в обращении к нации.

«Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном и со всеми народами мира, а также с Соединенными Штатами. Мы обладаем этим правом и будем реализовывать его уважительно, соблюдая международное право», — отметила она.

Кроме того, Родригес отметила, что если ей однажды придется поехать в Вашингтон, то она сделает это «с высоко поднятой головой» и «не на коленях».

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. СМИ сообщили, что разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Также о готовности взять власть в стране заявила лидер оппозиции Мария Мачадо. Однако Трамп посчитал, что ее не поддерживает народ Венесуэлы. 15 января Трамп встретился с Мачадо в Белом доме.

Ранее Родригес поговорила по телефону с Трампом. 

