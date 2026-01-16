На Камчатке пожарная машина не смогла проехать к горящему дому из-за сугробов

На Камчатке пожарным пришлось пешком добираться к горящему дому из-за сугробов

В Петропавловске-Камчатском при тушении частного дома сотрудникам МЧС пришлось прокладывать рукава вручную. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

Пожарный автомобиль не смог подъехать к месту возгорания частного дома в районе Копай. Для подачи воды пожарные были вынуждены тянуть рукавную линию пешком. С места пожара были эвакуированы двое детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным регионального министерства здравоохранения, также пострадал один взрослый. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

До этого в Красноярском крае шестилетний мальчик спас семью из горящего дома. Ребенок проснулся от запаха дыма и разбудил отца, который сумел вывести членов семьи на улицу.

Ранее в Башкирии семилетний мальчик вынес полуторагодовалого брата из горящего дома.