Армия

Рюкзак и ловкий маневр спасли российского разведчика от дрона-камикадзе

РИА Новости: боец ВС РФ увернулся от FPV-дрона благодаря бегу зигзагом и рюкзаку
Евгений Биятов/РИА Новости

Разведчик группировки войск «Запад» с позывным «Армян» рассказал РИА Новости, как ему удалось спастись от украинского дрона-камикадзе.

Военный сообщил, что заметил приближающийся беспилотник, управляемый по оптоволоконному каналу. Несмотря на отсутствие большого опыта столкновений с такими дронами, он вспомнил инструкции, которым их обучали. Разведчик начал уходить от угрозы, двигаясь зигзагообразно, не успев снять рюкзак со спины — это и спасло его от осколков.

Боец отметил, что отчетливо слышал, как дрон стремительно приближается. В считаные секунды он осознал опасность и продолжал резко менять направление движения. В какой-то момент его отбросило взрывной волной — он упал на землю, после чего произошел взрыв рядом.

В результате «Армян» получил осколочное ранение ноги, однако смог сообщить сослуживцам, что способен передвигаться. Основной удар пришелся на рюкзак, который защитил голову и шею бойца. Уже позже, после лечения, он узнал, что снаряжение оказалось буквально изрешечено осколками и фактически спасло ему жизнь.

Разведчик добавил, что продолжает носить этот рюкзак как талисман и планирует сохранить его в семейной коллекции. По его словам, решение участвовать в специальной военной операции он принял осознанно, следуя примеру своего прадеда, который воевал в годы Великой Отечественной войны.

До этого еще один участник специальной военной операции на протяжении 24 дней ожидал эвакуации в зоне боевых действий и смог выжить. Солдат был в зоне СВО с апреля 2022 года, а 26 августа 2025 года получил ранение. Из-за невозможности самостоятельно добраться до своих позиций он был вынужден около трех с половиной недель скрываться под мостом.

Ранее российский военный выжил на СВО благодаря подарку матери.

