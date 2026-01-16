Агроном: за неделю уничтожены 10 опорных пунктов и 80 военных ВСУ под Харьковом

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили 10 опорных пунктов и 80 военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС рассказал командир расчета радиационной, химической и биологической защиты с позывным «Агроном».

«Военнослужащие 6-го полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских боевиков в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области», — уточнил он.

По словам командира, удары по позициям противника наносились тяжелыми огневыми системами ТОС-1А «Солнцепек».

«После массированного огня у украинских националистов нет никаких шансов укрыться, живая сила целиком и полностью уничтожается», — уточнил «Агроном».

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в приграничных районах.