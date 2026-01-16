Кимаковский: полки ВСУ «Шквал» и «Скала» почти уничтожены в Запорожской области

Элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично уничтожены в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной области Игорь Кимаковский.

По его словам, большое количество групп этих подразделений были уничтожены фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Накануне сообщалось, что в районе Гуляйполя Запорожской области российский военный с позывным Кащей в ходе разведки боем поджег укрытие противника трофейным огнеметом «Шмель» и захватил командный пункт.

13 января в Минобороны РФ объявили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.