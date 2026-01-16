В Госдуме рассказали, от чего зависит возобновление диалога России с Европой

От того, услышит ли западноевропейская элита президента России Владимира Путина, зависит, насколько широко откроется окно возможностей для возобновления диалога Европы с Москвой. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с Москвой.

Слуцкий задался вопросом, говорят ли слова Мерца о смене курса и «возвращении в реальность» или же они лишь показывают «желание не оставаться в последнем ряду». Также он напомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони недавно говорила о том, что ЕС пора начать переговоры с Россией.

«Если так, то всем нынешним европейским лидерам стоит внимательно перечитать ставшую уже легендарной Мюнхенскую речь Владимира Путина 2007 года. Не услышав её тогда, Европа сделала роковую ошибку, одним из трагических последствий которой стал кровопролитный украинский конфликт», — отметил Слуцкий.

По его словам, 15 января Путин «вновь послал миру важнейший сигнал в духе той Мюнхенской речи», согласно которому «безопасность должна быть всеобъемлющей» и она «не может быть обеспечена для одних стран за счет безопасности других».

15 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения послами верительных грамот предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по построению «новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Он отметил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, а также заявил, что ситуация на международной арене «все больше деградирует», а дипломатия все чаще подменяется односторонними действиями. Международное сообщество Путин призвал последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения международного права.

Также в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе будет полезно возобновить диалог с Россией, а в январе 2026 года представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что ЕС придется в какой-то момент начать говорить с Москвой. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев также заявил, что «мир нуждается в деэскалации».

Ранее СМИ сообщили о расколе Европы по вопросу переговоров с Россией.