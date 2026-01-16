Названы последствия попадания в реестр злостных неплательщиков алиментов

Факт попадания россиян в реестр злостных неплательщиков алиментов не должен становиться основанием для отказа в приеме на работу. Однако на практике работодатели могут учесть этот нюанс, сказала «Газете.Ru» адвокат Нина Еременко.

«Появление реестра злостных неплательщиков алиментов — вынужденный шаг — их немало, и часть должников годами прилагает усилия, чтобы не выполнять свои обязательства. По замыслу авторов инициативы, включение в такую базу должно дать эффект, но у меры есть нюансы и правовые тонкости. Один из важных вопросов — как информация из реестра может повлиять на трудоустройство. При приеме на работу работодатель обычно внимательно оценивает кандидата, и любые негативные сведения о нем могут учитываться в общей картине», — отметила Еременко.

По ее словам, при этом статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора: нельзя вводить прямые или косвенные ограничения прав, а также устанавливать преимущества при трудоустройстве, если они не связаны с деловыми качествами работника. Исключения возможны только в случаях, когда право или обязанность устанавливать такие ограничения прямо предусмотрены федеральным законодательством, добавила адвокат.

«Иными словами, сам по себе факт попадания человека в реестр не должен автоматически становиться законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако на практике работодатель может обращать внимание на подобные сведения при оценке благонадежности кандидата, а также ужесточать внутренние требования к сотрудникам, если это допускается законом и связано с особенностями должности», — предупредила Еременко.

Она призвала помнить, что отказ в заключении трудового договора можно обжаловать в суде. Для этого кандидату нужно запросить у работодателя письменное объяснение причин отказа. По закону работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме не позднее семи рабочих дней со дня предъявления такого требования, пояснила Еременко.

По ее словам, вопрос трудоустройства для должников алиментов часто стоит особенно остро: многие из них регулярно меняют место работы, в том числе стараясь уходить от исполнения обязательств по алиментам. Поэтому именно этап собеседования и заключения трудового договора становится для них повторяющейся точкой риска и ключевым моментом, где реестр может начать влиять на их поведение и решения, заключила адвокат.

Реестр злостных неплательщиков алиментов запустили на «Госуслугах» 13 января 2026 года: сервис позволяет проверить человека по ФИО и дате рождения, авторизация при этом не требуется. В ответ система показывает, есть ли задолженность по алиментам, в каком регионе она числится и на какую сумму.

В реестр попадают не все должники, а только те, кого уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также объявленные приставами в розыск. Ведение реестра связано с изменениями в законодательстве: закон о создании открытого реестра вступил в силу 25 мая 2025 года, а сведения в нем остаются общедоступными до исключения должника из списка.

