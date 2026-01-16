В России назвали следующую цель Трампа после Гренландии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии Канаду. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия может стать 51-м — прим. ред.)», — сыронизировал чиновник.

Так чиновник прокомментировал сообщение о первом за восемь лет визите премьер-министра Канады Марка Карни в Китай. После встречи с коллегой премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил о готовности Пекина сотрудничать с Оттавой.

Гренландия является частью королевства Дании.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Китае заявили, что Европе предстоит сделать выбор в ситуации с Гренландией.