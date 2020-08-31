Минприроды запустило интерактивную карту лесных пожаров в РФ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало и запустило в понедельник интерактивную карту борьбы с лесными пожарами.

Пресс-релиз об этом поступил 31 августа в редакцию «Газеты.Ru».

Карта позволит ознакомиться с обстановкой в каждом субъекте Российской Федерации и узнать о принимаемых мерах по борьбе с огнем в конкретном регионе.

«Методика оценки ситуации в каждом из субъектов включает в себя такие параметры, как число пожаров, пройденная огнем площадь, а также введение режима чрезвычайной ситуации в районах или регионе в целом», — говорится в пресс-релизе.

Ознакомиться с картой можно по этой ссылке.