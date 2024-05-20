Стало известно, кто станет самым влиятельным человеком в российском футболе

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что самым влиятельным человеком российского футбола станет тот, кто сумеет добиться снятия санкций с национальной сборной и отечественных клубов на международной арене. Слова Созина приводит Legalbet.

«У нас постоянно проводятся какие-то опросы и конкурсы на самого влиятельного человека в российском футболе. Называются разные люди: агенты, юристы, комментаторы, потом тренеры. Но самым влиятельным будет один — тот, кто добьется снятия ограничения с фанатов, чтобы их пустили на трибуны, и выведет Россию на международную арену. Вот это будет влияние!» — сказал Созин.

Самыми влиятельными людьми в российском футболе за 2023 год, по версии «Спорт-Экспресса», стали глава Российского футбольного союза Александр Дюков (первое место), председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (второе место) и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев (третье место).

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