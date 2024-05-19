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Власти Финляндии ввели ограничения на забастовки и акции протеста

В Финляндии ограничили проведение забастовок и акций протеста

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Michael Nitzschke/Global Look Press

С 18 мая Финляндия ввела ограничения на проведение забастовок. Об этом сообщает РБК.

Сейчас они не могут длиться более суток, а другие акции протеста — свыше двух недель. Власти, кроме того, существенно затруднили организацию так называемых «забастовок солидарности», то есть всех выступлений в поддержку других бастующих.

За нарушение нового закона о забастовках будут выплачиваться штрафы, размер которых возрос с €37 400 до €150 000. Если работник будет участвовать в незаконной забастовке, организованной профсоюзом, то заплатит индивидуальный штраф в €200.

В свою очередь, в Центральном союзе профсоюзов страны заявили, что новые ограничения противоречат обязательным международным договорам, которые подписала Финляндия, и намерены вести активную работу против ущемления прав трудящихся.

До этого канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что проект закона о беженцах на границе с Россией требует доработки.

Ранее сообщалось, что в Финляндии захотели узаконить конфискацию жилья у россиян.

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