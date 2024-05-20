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Игнашевича пожалели из-за скорого вылета из РПЛ

Борис Игнатьев заявил, что ему будет грустно прощаться с «Балтикой» в РПЛ

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Михаил Голенков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал низкими шансы калининградской «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича избежать вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Игнатьева приводит Legalbet.

«Шансов остаться в РПЛ у «Балтики» немного. Очков им не хватает, а осталось всего два тура. У конкурентов баллов побольше. Мне будет грустно прощаться с «Балтикой» и Игнашевичем», — сказал Игнатьев.

Экс-наставник сборной России отметил, что Игнашевич грамотно выстраивает в «Балтике» командную игру.

«Видно, чего он хочет. У него футболисты, ответственные за игровые эпизоды, проявляют спортивный дух и характер», — сказал Игнатьев.

Также специалист назвал игру «Балтики» «смотрибельной», но подчеркнул, что даже «такая играющая» команда, как «Сочи», уже лишилась шансов остаться в РПЛ.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место из 16 в таблице чемпионата России с 26 очками в активе.

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