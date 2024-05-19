Украинцы прибывают в страхе перед возможным наступлением российской Армии на город Запорожье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сейчас на Украине растет опасение, что из-за плачевной ситуации для ВСУ на фронте россияне продвинуться на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье», — отметил Меркурис.

Аналитик также подчеркнул, что граждане Украины бегут из крупных населенных пунктов, контролируемых Киевом, из-за агрессивной мобилизационной кампании. По его словам, все больше украинцев отказываются идти на фронт и участвовать в боевых действиях.

17 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие ВСУ отступают в Запорожской области на двух направлениях. По его словам, противник уже выбит из Работино на Ореховском направлении, а на Времевском направлении российские бойцы выдавливают украинскую группировку из сел Старомайорское и Урожайное.

Ранее ВС РФ продвинулись в районе подконтрольного украинским властями города Гуляйполе Запорожской области.