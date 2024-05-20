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В Дагестане задержали девять человек, похитивших 200 тонн нефтепродуктов

Следком задержал в Дагестане девять человек по делу о хищении нефтепродуктов

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«СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

В Дагестане задержаны девять человек, подозреваемых в хищении 200 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского следственного управления СКР.

По данным следствия, организованная преступная группа в период с августа 2023 по октябрь 2023 года похитила не менее 200 тонн нефтепродуктов общей стоимостью свыше 6 млн рублей. Хищения происходили из магистрального нефтепровода и скважин, расположенных на территории Ногайского района республики.

Сейчас в рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержано девять человек. В ближайшее время суд вынесет в отношении задержанных решение о мере пресечения.

До этого сообщалось, что сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам проверяются на причастность к хищению нефтепродуктов.

17 мая сообщалось, что в Подмосковье осудили похитителей военной продукции.

Ранее ставропольского экс-депутата осудили на 9,5 года за хищение 84 млн рублей.

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