Президент Азербайджана высказался о готовности поддержать Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, азербайджанская сторона серьезно обеспокоена известием об инциденте с вертолетом Раиси. Он подчеркнул, что Азербайджан как соседняя, дружественная и братская страна готов оказать всяческую поддержку Тегерану.

До этого стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси планировал посетить открытие международных транспортных коридоров в Армению 19 мая.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.