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Двойника Зеленского нашли среди спецназовцев, отправленных на поиски Раиси

«Страна»: среди отправленных на поиски Раиси нашли иранского двойника Зеленского

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Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Невероятно похожего на президента Украины Владимира Зеленского мужчину нашли на фотографии с бойцами иранского спецназа, участвующими в поисках вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчина, запечатленный на фото, стоит в толпе своих сослуживцев, говорится в сообщении.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. При этом два других вертолета из кортежа президента благополучно добрались до места назначения.

До этого сообщалось, что Раиси планировал сегодня посетить открытие транспортных коридоров в Армению, однако изменил свои планы в последний момент. Вместо этого президент Ирана отправился на открытие гидроузлов на границе с Азербайджаном вместе с Ильхамом Алиевым.

Ранее президент Раиси пригрозил Израилю уничтожением.

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Крушение вертолета Раиси
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