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Игрока «Краснодара» жестко раскритиковали за худшую игру в 2024 году

Экс-тренер «Динамо» Силкин раскритиковал хавбека «Краснодара» Кади

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал бразильского полузащитника «Краснодара» Кади, который является худшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по реализации голевых моментов в 2024 году. Слова специалиста приводит Legalbet.

28-летний хавбек нанес 20 ударов по воротам и не забил ни одного мяча. При этом статистика Кади по ожидаемым голам (xG) равняется 2,4.

«Зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает», — отметил Силкин.

Также бывший тренер «Динамо» раскритиковал общий уровень иностранных футболистов в чемпионате России.

«Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших. Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке?» — сказал Силкин.

Кади перешел в «Краснодар» в начале 2023 года за €2 млн из азербайджанского «Карабаха».

В сезоне-2023/24 бразильский полузащитник сыграл в 32 матчах за «Краснодар» и записал на свой счет четыре гола и три передачи.

Ранее игрок «Зенита» установил исторический рекорд в чемпионате России.

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