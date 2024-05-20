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На Ленинградском проспекте автомобиль столкнулся с человеком на моноколесе

В Москве автомобиль сбил человека на моноколесе

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве на Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. Об этом сообщает столичный дептранс.

По информации ведомства, на месте уже работают оперативные службы города.

Уточняется, что авария произошла в районе дома №64.

Полной информации о пострадавших на текущий момент нет.

Движение в районе происшествия не затруднено.

До этого в России предложили ограничивать скорость электросамокатов не только в правилах дорожного движения, но и на уровне производителей. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Кроме того, по ее словам, скоростные ограничения должны действовать как для прокатных, так и для частных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее в Москве засняли на камеру танцующего в потоке машин пилота моноколеса.

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