В Нижегородской области произошел взрыв баллона с бытовым газом

В Сергаче Нижегородской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает News NN.

19 мая в 20:00 мск поступило сообщение о взрыве на улице Первомайской. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в результате утечки из баллона в гараже скопился газ, что при включении света привело к взрыву без последующего горения.

По имеющейся информации, двое мужчин получили ожоги 20-25% тела. Также пострадала кровля гаража.

До этого сообщалось, что площадь пожара в здании управы столичного района Соколиная Гора увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров.

4 мая сообщалось, что крупный пожар произошел в московским автосервисе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.