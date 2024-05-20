В ДР Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стане

Несколько американцев и британец участвовали в неудачной попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил ДРК бригадный генерал Сильвен Экенге, сообщает агентство France Presse.

По словам военного, несколько американцев, двое из которых белые, и натурализованный британец находились в рядах путчистов, действовавших в столице страны Киншасе. Экенге подчеркнул, что 4 мятежника были уничтожены, включая их лидера – натурализованного американца конголезского происхождения Кристиана Малангу. Еще около 40 участников беспорядков задержаны.

Генерал не уточнил, какова судьба иностранцев, отметив, что в ближайшее время будет предоставлена более точная информация о случившемся.

При этом посол США в ДРК Лэйси Тэмлин пообещала сотрудничать с властями страны в случае причастности американских граждан к путчу. «Я шокирована событиями 19 мая и очень обеспокоена сообщениями о предположительно причастных к ним американских гражданах», – заявила Тэмлин.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Отмечается, что военные арестовали всех, кто участвовал в заговоре с целью свержения действующей власти. Конкретные имена не раскрываются.

Ранее в конгрессе США потребовали от Пентагона отчитаться за африканские госперевороты.