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Российский футболист стал чемпионом Греции

Оздоев в составе ПАОКа выиграл чемпионат Греции

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Giannis Papanikos/Shutterstock

ПАОК обыграл «Арис» в заключительном туре чемпионата Греции и стал победителем розыгрыша турнира сезона-2023/24.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Салониках на стадионе «Ариса», закончилась со счетом 2:1. В составе ПАОКа выступает российский футболист Магомед Оздоев. В поединке он не сумел отметиться результативными действиями.

ПАОК одержал четвертую победу подряд, набрал 80 очков и закончил чемпионат на первой строчке в турнирной таблице, обойдя на два балла АЕК. Для команды это четвертое чемпионство в истории, в последний раз клуб выигрывал национальное первенство в 2019 году.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».

С 2014 по 2021 год Оздоев выступал за сборную России.

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры.

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