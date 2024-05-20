Geely готовит новую модель Icon Butterfly на платформе Coolray

Компания Geely построит на платформе BMA, на которой базируется Geely Coolray (Binyue на китайском рынке), новый кроссовер Icon Butterfly. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил узкую решетку радиатора прямоугольной формы, крыша кроссовера визуально отделена от кузова. Длина Icon Butterfly — 4350 мм, колесная база — 2640 мм. Автомобиль станет младшим в линейке кроссоверов Geely Icon, выпускаемых автопроизводителем. Ожидается, что его цена в Китае будет ниже 100 тыс. юаней (1,26 млн рублей).

Данных о двигателе и трансмиссии компания не приводит, однако уже присутствующие на рынке кроссоверы семейства Icon оснащаются турбомоторами 1.5 мощностью 180 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

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