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Кроссоверы Citroen C5 Aircross калужской сборки будут продавать онлайн

В России 20 мая стартуют онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot

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Citroen

Компания «Автомобильные технологии», которая наладила сборку на заводе в Калуге автомобилей Citroen C5 Aircross, 20 мая 2024 года начнет прямые онлайн-продажи автомобилей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал директор по стратегическому развитию «Автомобильных технологий» Павел Безрученко.

«Проект прямых продаж, который мы запускаем с 20 мая, охватит не только автомобили российской сборки, но и импортируемые автомобили. Можно будет зайти на наши сайты и подобрать понравившийся автомобиль. В рамках прямых продаж мы будем предлагать как услуги по классической сделке у дилера (автострахование, кредитование, «трейд-ин»), так и корпоративные меры стимулирования, которые снизят часть финансовой нагрузки на потенциального клиента», — сказал Безрученко.

По его словам, на начальном этапе покупка онлайн и доставка покупателю машины на автовозе будет доступна клиентам в Москве и в радиусе 250 км от нее. В дальнейшем географию планируется расширить.

Помимо выпуска Citroen C5 Aircross в Калуге, «Автомобильные технологии» поставляют в Россию Citroen C5X, а также Peugeot 2008, 4008 и 5008.

Ранее стало известно, что в 2024 году на конвейер завода «ПСМА Рус» в Калуге встанет второй кроссовер.

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