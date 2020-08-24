TikTok судится с администрацией США

TikTok подал в суд жалобу на администрацию Соединенных Штатов из-за запрета на работу приложения на территории страны, сообщается в блоге компании.

Компания заявляет о категорическом несогласии с обвинениями американской администрации в угрозе национальной безопасности США, указано в сообщении. Отмечается, что TikTok добросовестно принял усилия для устранения опасений властей США, однако эти усилия были проигнорированы.

«Чтобы было ясно, мы предпочитаем конструктивный диалог судебным разбирательствам. Но с указом президента, угрожающим наложить запрет на наши операции в США, что исключает создание 10 000 рабочих мест в Америке и наносит непоправимый вред миллионам американцев, <…> у нас просто нет выбора», — отмечает компания.

Ранее власти США приняли решение заблокировать TikTok на территории страны, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

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