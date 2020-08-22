Эксперт рассказал, почему в телефоне можно услышать эхо

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что к ухудшению качества мобильной связи может приводить плохое соединение с базовой станцией, достаточное расстояние от нее или слишком большое количество подключенных пользователей, пишет агентство »Прайм».

«Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон», — отметил Кусков.

Он также описал ситуацию, когда звонок может не проходить вовсе.

Если абонент видит пять столбиков на экране смартфона, которые свидетельствуют о хорошем сигнале, но у него не получается сделать звонок — это означает, что базовые станции работают в противовес друг другу.

По его словам, в целом, мобильную связь в российской столице можно оценить на 4 из 5 баллов.

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