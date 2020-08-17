Названа сумма ущерба для Белоруссии во время отключения интернета на 10 минут

Экономика Белоруссии за 10 минут, пока в стране был отключен интернет, лишилась около $390 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя «Агентства кибербезопасности», члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица.

Ранее сообщалось, что в Минске 17 августа днем в очередной раз перестал работать интернет. Через некоторое время работа сети была восстановлена.

На прошлой неделе в белорусской столице также не работал интернет. Тогда президент страны Александр Лукашенко заявил, что неполадки с сетью произошли из-за кибератак из-за рубежа.

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