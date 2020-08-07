Суд остановил работу Wheely из-за отказа передавать данные о поездках

Мещанский районный суд постановил заморозить на 90 дней работу сервиса заказа премиальных авто с водителем Wheely, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, решение было принято на фоне трехлетнего спора Wheely с Московским департаментом транспорта.

Столичные власти требовали в режиме реального времени передавать данные геолокации всех пассажирских поездок.

Однако компания отказалась предоставить подобные сведения.

Гендиректор Wheely Антон Чиркунов заявил, что полностью уверен в правоте компании и намерен обжаловать решение суда.