В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok

В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok. Соответствующее заявление компания сделала в Twitter в ответ на публикацию журналисту издания Axios Дэну Примаку.

Журналист, ссылаясь на источники, написал о том, что Apple проявляет заинтересованность в данной сделке. Однако в своей статье он добавил, что покупка была бы нетипичной для корпорации, так как приложение имеет сложный политический подтекст, выраженный в противостоянии США и Китая.

Примак также добавил, что TikTok является кроссплатформенным приложением.

Apple в ответ на публикацию опровергла слухи о планах по покупке сервиса.

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