Axios: Трамп следит за вопросом о продаже TikTok

Президент США Дональд Трамп изучает ситуацию с возможной продажей приложения TikTok корпорации Microsoft, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, «сделка находится на столе» американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что намерен санкционировать блокировку приложения на всей территории страны из-за того, что оно, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.

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