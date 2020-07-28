Twitter удалил продвигаемое Трампом видео о пользе гидроксихлорохина против COVID-19

Соцсеть Twitter удалила видео, опубликованное президентом США Дональдом Трампом о пользе противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В видео, которое широко распространялось в социальных сетях, снялись медики, хвалившие лекарство. Например, одна из врачей утверждала, что лечила более 350 пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином и никто из них не умер. Однако недавние исследования поставили под сомнения эффективность противомалярийного препарата как лекарства от коронавируса. После этого газета The New York Times назвала видео «самым последним распространенным распространением дезинформации» в отношении вируса.

Представитель Twitter рассказал Fox News, что пост Трампа был удален в соответствии с их политикой по борьбе с дезинформацией о коронавирусе.

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