В ЛНР произошел пожар на энергообъекте после ударов дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали энергетический объект в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего электричество пропало в населенных пунктах Краснодонского и Свердловского округов. Об этом сообщило луганское министерство топлива, энергетики и угольной промышленности (Минтопэнерго).

«В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, ремонтные работы начнутся после того, как будет отменена угроза повторных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минтопэнерго призвало жителей сохранять спокойствие, не приближаться к поврежденному энергообъекту и не фиксировать на фото и видео место происшествия.

12 января украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал сотрудников предприятия «Луганскгаз» в ЛНР. Двоих мужчин — 1979 и 1964 годов рождения — доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. По данным правительства ЛНР, состояние одного из газовщиков оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у него «сильную кровопотерю и очень серьезные ранения нижних конечностей». Сейчас мужчина находится в реанимации.

Ранее в МЧС подсчитали, что ВСУ в 2025 году 11 раз атаковали машины ведомства в ЛНР.