Активность НАТО в переброске вооружений на Украину через хаб в польском Жешуве свидетельствует о подготовке Европы к масштабному и длительному конфликту с Россией. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

По его словам, такое развитие событий объясняет рост военных расходов и снижение уровня жизни в европейских государствах. Политики на Западе делают ставку на Украину и, «как правило, имеют тесные коррупционные связи» с ней, считает парламентарий.

Поставки военной помощи продолжаются и растут под предлогом подготовки к войне с Россией, констатировал Бородай.

До этого сообщалось, что в польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

Ранее в Госдуме предупредили, что в Польше готовится виток эскалации против России.